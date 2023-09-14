Mersin'de Baba Oğlunu Bıçaklayıp İntihar Girişiminde Bulundu
Mersin'in Mut ilçesinde 7 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan baba tedavisinin ardından tutuklandı.
Mersin'in Mut ilçesinde 7 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan baba tedavisinin ardından tutuklandı.
Meydan Mahallesi'nde, 7 Eylül'de oğlu Mehmet T'yi bıçakla öldürüp intihara teşebbüs edip ağır yaralanan Mustafa T'nin Mut Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.
Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Meydan Mahallesi'nde 7 Eylül'de Mustafa T, oğlu Mehmet T'yi bıçaklayıp intihara teşebbüs etmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler çocuğun öldüğünü belirlemişti. Ağır yaralanan Mustafa T, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa