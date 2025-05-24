Mersin'de Araç Gaspı: Şüpheli Polisi Peşine Taktı

Mersin'de Araç Gaspı: Şüpheli Polisi Peşine Taktı
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Anamur ilçesinde bir şahıs, market önünde başka bir kişiye yumruk atarak aracını gasp etti. Olayın ardından polisin kovalamacası sonucu şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahsa yumruk atarak silahla araç gasp eden şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi Sultan Alaaddin Caddesi'nde bir marketin önünde yaşandı. İddiaya göre, şüpheli E.B., market önünde araçtan inen O.Y.'ye ye yumruk atıp silah çekerek otomobili gasp edip bölgeden uzaklaştı. O.Y.'nin durumu bildirmesi üzerine polis hemen harekete geçti. Fatih Mahallesi Karaağaç mevkiinde aracı fark eden polis kovalamaca sonucu şüpheli E.B.yi yakalarken 3.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aranan araçta tabanca ile 5 adet mermi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' ve 'Gece Vakti Yağma Suçu'ndan adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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