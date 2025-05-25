Mersin'de Araç Gasbı: Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Araç Gasbı: Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs, market önünde birine yumruk atarak silahla aracını gasbetti. Polisin kovalamacı sonrası yakaladığı şüpheli, mahkemede tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahsa yumruk atıp silahla araç gasbeden şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre olay, önceki gece ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Sultan Alaaddin Caddesi'nde bir marketin önünde yaşandı. İddiaya göre, E.B. adlı şahıs, market önünde araçtan inen O.Y.'ye yumruk atıp silah göstererek, otomobili de gasbedip bölgeden uzaklaştı. O.Y.'nin durumu bildirmesi üzerine polis hemen harekete geçti. Fatih Mahallesi Karaağaç mevkisinde aracı fark eden polis, kovalamaca sonucu şüpheli E.B.yi yakalarken, şahsın alkollü olduğu tespit edildi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aranan araçta tabanca ile 5 adet mermi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'Gece vakti yağma suçu'ndan adliyeye sevk edildi. E.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Şüphelinin tutuklandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin araç sahibine yumruk attığı, ardından silah çektiği anlar yer aldı. Mağdurun kaçtığı olayda E.B.'nin ise otomobile binerek uzaklaşma anları görüntülere yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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