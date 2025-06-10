Mersin'de Angus Yüklü Tır Devrildi, Kaçan Hayvanlar Yakalandı

Angus yüklü tır devrildi, kaçan anguslar yakalandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde Angus cinsi büyükbaş hayvanların yüklü olduğu tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada bir hayvan telef oldu, 4'ü yaralanırken, kaçan bazı Anguslar da yakalandı.

Kaza, Silifke-Mut D-715 karayolu Çamdüzü Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Salih Ulukale idaresindeki 07 BBY 407 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan araçta sürücü yaralandı, Taşucu Limanından yüklenen angus cinsi 60 büyükbaş hayvandan bazıları ise kaçtı, biri telef oldu, 4'ü yaralandı. Bölgeye jandarma, polis, karayolu, sağlık ve Silifke Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Bir süre yolda bekleyen ardından ormanlık alana doğrı kaçan 3 angus ise ekipler tarafından yakalandı. Kazadan yara almadan kurtulan 52 hayvan başka bir tıra yüklenerek Balıkesir'e gönderildi.

Tırın devrilmesiyle kapanan yol, aracın düzeltilip çekilmesilye tekrar ulaşıma açıldı.