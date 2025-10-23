Haberler

Mersin'de Ağızlıksız Gezdirilen Rottweiler, Kadına ve Motokuryeye Saldırdı

Mersin'de Ağızlıksız Gezdirilen Rottweiler, Kadına ve Motokuryeye Saldırdı
Güncelleme:
Mersin'de bir Rottweiler cinsi köpek, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilirken önce bir kadına, ardından motosikletli bir kurye saldırdı. Olaylar kask kamerasıyla kaydedildi ve her iki kişi hastanede tedavi edildi.

Mersin'de sahibi tarafından sokakta ağızlıklsız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek önce bir kadına, ardından olup biteni merak ederek yaklaşan motosikletli kuryeye saldırdı. Köpeğin, kuryeye saldırdığı anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, genç kurye hayvanın dişlerinden güçlükle kurtarıldı.
Saldırıya uğrayan kuryenin kask kamerası tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olay, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek, bir anda yoldan geçmekte olan Şediye Armut adlı kadına saldırdı. Kadını bacağından ve karın bölgesinden ısırarak yaralayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken, o sırada bölgeden geçen ve olup biteni merak ederek kullandığı motosikletten inip olay yerine gelen motokuryeye saldırdı. Yere düşen ve ismi öğrenilemeyen kurye, kendisini ısıran köpeğin dişlerinden kurtulmak için acı içinde bağırırken, sahibi ve çevredekiler hayvanı uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Genç kurye saldırgan köpeğin elinden güçlükle kurtarıldı.
Köpek dehşeti kask kamerasında
Öte yandan 'Rottweiler' cinsi köpeğin kuryeye saldırdığı anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, kalabalığı görerek motosikletinden inen kuryeye köpeğin saldırdığı anlar ve kuryenin acı içinde bağırdığı anlar yer aldı.
Olay sonrası köpeğin saldırısına uğrayan her 2 kişinin de hastanede ayakta tedavi gördüğü ve köpek sahibi hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
