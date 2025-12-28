Abartı egzoz kullanan ve drift atanlar affedilmedi

Mersin'de abartı egzoz kullanan 44 araç sürücüsü ile drift atarken görüntülenen bir sürücüye toplam 496 bin 821 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin genelinde 20- 28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik önemli yaptırımlar uygulandı. Yapılan denetimlerde, abartı egzoz kullandığı tespit edilen 20 motosiklet ve 24 otomobil olmak üzere toplam 44 araca işlem yapıldı. Denetimler kapsamında araç sürücülerine toplam 407 bin 748 TL idari para cezası uygulanırken, söz konusu araçlar trafikten men edildi.

Drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu

Öte yandan, sosyal medya platformlarında Erdemli ilçesinde drift atan bir araca ait görüntülerin incelenmesi üzerine ekiplerce çalışma başlatıldı. Yapılan tespitler sonucunda sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Sürücüye 67 bin 236 TL, araç ruhsat sahibine ise 21 bin 837 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, araç trafikten men edildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - MERSİN