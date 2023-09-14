Mersin'de 7 yaşındaki çocuğun boğazını kesen baba tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan olayda, bir baba 7 yaşındaki oğlunun boğazını keserek öldürdü. Baba, kendini de bıçakladıktan sonra tutuklandı.

Mersin'in Mut ilçesinde 7 yaşındaki oğlunun boğazını keserek öldüren baba tutuklandı.

Olay, Mersin'in Mut ilçesi 7 Eylül günü Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyinin yanına misafirliğe gelen Mustafa T., 7 yaşındaki oğlu Mehmet T.'nin boğazını bıçakla kesti, ardından kendisini bıçakladı. Komşuları durumu fark edince 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 7 yaşındaki Mehmet T.'yi kurtaramadı.

Olaydan sonra kendini bıçaklayan Mustafa T. ise Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 5 gün süren tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - MERSİN