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Mersin'de 5 Şüpheli Uyuşturucu ile Yakalandı

Mersin'de 5 Şüpheli Uyuşturucu ile Yakalandı
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Silifke ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda, 5 şahıs çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında bonzai, kubar esrar, ve uyuşturucu haplar bulunuyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 5 şüpheli, jandarma ekiplerince çok miktarda uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde 5 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler, düzenlediği operasyonlar ile şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 63 gram bonzai, 100 gram kubar esrar, 468 adet uyuşturucu hap, 2 cep telefonu, 1 hassas terazi ile 5 bin 50 TL. nakit para ele geçirilerek el konuldu.

Yakalanan şüpheli şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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