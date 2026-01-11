Haberler

Mersin'de 400 litre sahte içki ele geçirildi

Güncelleme:
Mersin'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 400 litre sahte içki ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

Mersin'de piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 400 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsın sahte içki üreterek piyasaya süreceği yönünde istihbarat alan ekipler, şüpheliyi yakalamak ve sahte içkileri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toplam 400 litre sahte içki, 2 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
