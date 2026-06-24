13 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs havalimanında yakalandı

Mersin'de, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yurt dışından gelen H.Ç. isimli yolcu, güvenlik güçlerinin şüphesi üzerine kontrolden geçirildi. Şahsın UYAP ve detaylı kimlik sorgusunda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay, 'basit yaralama' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmek üzere Tarsus Adliyesine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı