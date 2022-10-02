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Mersin'de bir polisimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili tutuklananların sayısı 6'ya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de bir polisimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili tutuklananların sayısı 6'ya çıktı

Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine yönelik terör saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya çıktı.

26 Eylül gecesi Tece Polisevi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili soruşturma ve operasyonlar sürüyor. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı.

TUTUKLU SAYISI 6'YA ÇIKTI

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.D., A.E., K.B., A.G. ve S.D. tutuklanırken, E.Ç. ise 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakıldı. Böylece dün tutuklanan M.K. ile birlikte polisevi saldırısına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 6'a çıkmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Mersin'de 26 Eylül gece yarısı polisevine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polisimiz şehit olurken, 1 polisimiz de yaralanmıştı. Hain saldırının ardından teröristler sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlatırken, 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin 3. Sayfa Haberler

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