Mersin 3. sayfa haberleri... Mersin'de 'Müsilaj-2' operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda Mersin'de gerçekleştirilen 'Müsilaj-2' operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleriyle mücadeleye devam ediliyor. Sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 20 ilde operasyon gerçekleştirildi. Bu çerçevede Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri de 'silah ticareti' suçuna yönelik yaptığı çalışmalarda, 21 şahsı tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 19 şüpheliyi gözaltına alırken, 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 182 9 mili metre fişek ile 210 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - MERSİN