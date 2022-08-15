Son dakika haberi! Mersin'de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı Son dakika haberleri... Mersin'de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı İtfaiye ekipleri yangını 5 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alarak söndürdü. Mersin'de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı İtfaiye ekipleri yangını 5 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alarak söndürdü. MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın çevre binada oturanlara korku dolu anlar yaşattı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde Hacer Şahin'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 5 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alarak söndürdü. Ev yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Hasan Çetin İtfaiye Mersin Mut 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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