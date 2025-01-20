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Mermer Ocağındaki Su Birikintisi İki Kuzenin Ölümüne Neden Oldu, İşletme Sahibi Tutuklandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir mermer ocağında meydana gelen su birikintisine düşerek hayatını kaybeden iki kuzenin ölümü sonrası işyeri sahibi tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan işletme sorumlusunun da yer aldığı soruşturma devam ediyor.

İki kuzenin ölümüyle ilgili işletme sahibi tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir mermer ocağında açılan çukurda oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 2 kuzenin ölümüyle ilgili gözaltına alınan işletme sahibi ve sorumlusu adliyeye sevk edildi. İşletme sahibi tutuklanırken işletme sorumlusu ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 yaşındaki Yusuf Eyüp Kaya ve 15 yaşındaki Kadir Kaya'nın bisiklet sürmek için gittikleri mermer ocağı sahasında 2 metrelik çukurda oluşan su birikintisine düşerek hayatlarını kaybetmesi sonucu yürütülen adli tahkikat sonucunda jandarma ekipleri İZTAŞ Mermer İşletmesi sahibi M.H.Ç ve İşletme Sorumlusu S.Ü. (62)'yü gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolüne çıkarılan şahıslardan İşletme sahibi M.H.Ç. tutuklanırken işletme sorumlusu S.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mermer Ocağındaki Su Birikintisi İki Kuzenin Ölümüne Neden Oldu, İşletme Sahibi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN - 3.Sayfa
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