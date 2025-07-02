Mermer Ocağında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki mermer ocağında kesme makinesinden fırlayan parçanın başına isabet etmesi sonucu 37 yaşındaki işçi Seyit Ahmet Ersöz hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir mermer ocağında kesme makinesinden fırlayan parçanın başına isabet ettiği işçi, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ne yakın bir alanda faaliyet gösteren mermer ocağında çalışır vaziyetteki kesme makinesinden fırlayan parça, o bölümde çalışan mermer işçisi Seyit Ahmet Ersöz'ün (37) başına isabet etti. Ağır yaralanan Ersöz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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