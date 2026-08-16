Edirne'deki Yangın Kontrol Altına Alındı
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, tarım arazileri ve yerleşim yerleri korundu.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü civarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlerin farklı noktalara ilerlemesi üzerine ekipler çevredeki tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına ulaşmaması için bölgede tedbirler aldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı