Merdiven boşluğunda çıkan yangın korkuttu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Yeni Siteler Mahallesinde bir apartman merdiven boşluğunda çıkan yangın apartman sakinlerine korkulu dakikalar yaşattı.

Yangın Zonguldak'ın Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki merdiven boşluğunda çıktı.

Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinin karton koydukları merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin çıkması ile birlikte apartman sakinleri yangına müdahale etmeye çalıştı ama yetersiz kalınca,İtfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven boşluğunda çıkan yangına kısa süre içerisinde müdahale edilerek söndürüldü.

Çıkan yangında posta kutuları yanarak kullanılmaz hale geldi.

Apartman çevresinde toplanan vatandaşlar yangını merakla gözlerle izlerken,apartman sakinleri çıkan yangınla ilgili olarak herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi.