Menteşe'de Uyuşturucu Üreten Şüpheli Yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu madde ürettiği tespit edilen 29 yaşındaki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile Yasa Dışı Ekim" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, M.S. (29) isimli şüphelinin, Karabağlar Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde üretimi yaptığını tespit etti. Gerekli teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin belirlenen adresine baskın düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın ikametinde 25 kök kenevir, bin 357 gram kubar esrar ve 35 gram toz esrar ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.S. hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA