Menteşe'de Uyuşturucu Üreten Şüpheli Yakalandı

Menteşe'de Uyuşturucu Üreten Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu madde ürettiği tespit edilen 29 yaşındaki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler şüphelinin ikametinde kenevir ve esrar ele geçirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu madde ürettiği tespit edilen 29 yaşındaki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile Yasa Dışı Ekim" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, M.S. (29) isimli şüphelinin, Karabağlar Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde üretimi yaptığını tespit etti. Gerekli teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin belirlenen adresine baskın düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın ikametinde 25 kök kenevir, bin 357 gram kubar esrar ve 35 gram toz esrar ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.S. hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında hayatını kaybetti

Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar

8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.