Menteşe'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Genç Yaralı

Menteşe'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Genç Yaralı
Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesi Hasan Ercan Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü genç yaralandı. Edinilen bilgiye göre 48 P 8741 plakalı otomobil ile 48 ATB 391 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
