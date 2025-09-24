Menteşe'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Genç Yaralı

Menteşe İlçesi Hasan Ercan Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü genç yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Hasan Ercan Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü genç yaralandı. Edinilen bilgiye göre 48 P 8741 plakalı otomobil ile 48 ATB 391 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA