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Muğla Menteşe'de Otluk Alanda Yangın

Muğla Menteşe'de Otluk Alanda Yangın
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alana yakın bölgede ekiplerin yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yeniköy Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alana yakın bölgede yangını söndürmek için ekipler sevk edildi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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