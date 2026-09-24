Haberler

Menteşe’de okul çıkışı öğrencinin ayağı otomobilin altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Menteşe’de okul çıkışı öğrencinin ayağı otomobilin altında kaldı
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Menteşe ilçesinde okul çıkışında evine gitmek üzere yürüyen ortaokul öğrencisi, bir otomobilin sol ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde okul çıkışında evine gitmek üzere yürüyen ortaokul öğrencisi, bir otomobilin sol ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Şehit Kazım Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu öğrencisi Y.E.K., okul çıkışında sokakta yürüdüğü sırada 48 AJH 495 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sokakta ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.E.K.'nin sol ayağının üzerinden geçti. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı

Veliaht prensin ülkesi zorda! Acil durum uyarısı yapıldı
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim

Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

Deprem anı ve büyük panik kamerada

Trabzonspor Salah için dava açıyor

Trabzonspor Salah için dava açıyor!
Şiddet görüntüleri gündem olan Berhan Şimşek konuştu: Kafanıza tabak atarsa ne yaparsınız? Ben de ayağımı salladım

Görüntülerdeki anı böyle savundu: "Ben de ayağımı salladım"
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu

55. bölümdeki sır! Kurtlar Vadisi'nin 'Abidin'i yıllar sonra anlattı
İstanbul'un yanı başında kar sürprizi

İstanbul'un yanı başında kar sürprizi!
Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular

Şara, eşcinsel lider ile bir araya geldi! İşte görüştükleri konu