Menteşe’de okul çıkışı öğrencinin ayağı otomobilin altında kaldı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde okul çıkışında evine gitmek üzere yürüyen ortaokul öğrencisi, bir otomobilin sol ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Şehit Kazım Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu öğrencisi Y.E.K., okul çıkışında sokakta yürüdüğü sırada 48 AJH 495 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sokakta ilerleyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Y.E.K.'nin sol ayağının üzerinden geçti. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı