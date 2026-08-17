Muğla'nın Menteşe İlçesinde Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yerkesik yolu üzerindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Yerkesik yolu üzerindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı