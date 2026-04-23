Haberler

Menteşe'de kayıp cüzdan operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşen olayda, Z.S. isimli vatandaş, içerisinde adeta bir servet saklı olan cüzdanını kaybetti. Cüzdanın içinde, 28 adet çeyrek altın,14 adet yarım altın, 8 adet gram altın, 2 adet altın kolye ekipler tarafından bulundu.

Piyasa değerinin yaklaşık 750 bin TL olduğu belirtilen cüzdanını nerede düşürdüğünü bilmeyen Z.S., durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma büro amirliği ekipleri, müracaatın ardından bölgede geniş çaplı bir saha çalışması başlattı. Kamera kayıtları ve saha istihbaratını birleştiren ekipler, "Kayıp Eşya Üzerinde Tasarruf" suçuna konu olan cüzdanın izini kısa sürede sürdü. Yapılan operasyon neticesinde, ziynet eşyaları bularak üzerinde tasarrufta bulunduğu tespit edilen Y.K. isimli şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Z.S.'ye ait olan ve eksiksiz bir şekilde ele geçirilen altınlar muhafaza altına alındığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

