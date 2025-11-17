Haberler

Menteşe'de Geri Dönüşüm Tesisinde Çalışan Kişi Ölü Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir atık geri dönüşüm tesisinde 40 yaşındaki Ömer Kaya, işyerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, olay yerinde Kaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kesin ölüm nedeni incelemenin ardından belirlenecek.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişi çalıştığı atık geri dönüşüm tesisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kafaca Mahallesi'ndeki bir atık geri dönüşüm tesisinde çalışan 40 yaşındaki Ömer Kaya, sabah saatlerinde işyerinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri tesiste detaylı çalışma yaptı. Çalışanların ifadeleri jandarma tarafından alındı.

Kaya'nın kesin ölüm nedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor

Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi

Devrim gibi sistem! Yüz binlerce İstanbullunun hayatını kurtaracak
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor

Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası

Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı hesapları boşalttı
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.