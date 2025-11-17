Menteşe'de Geri Dönüşüm Tesisinde Çalışan Kişi Ölü Bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişi çalıştığı atık geri dönüşüm tesisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kafaca Mahallesi'ndeki bir atık geri dönüşüm tesisinde çalışan 40 yaşındaki Ömer Kaya, sabah saatlerinde işyerinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri tesiste detaylı çalışma yaptı. Çalışanların ifadeleri jandarma tarafından alındı.

Kaya'nın kesin ölüm nedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. - MUĞLA