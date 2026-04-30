Menteşe'de araçlar birbirine girdi: 2 yaralı

Menteşe'de araçlar birbirine girdi: 2 yaralı
Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza yaşandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza yaşandı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan bir çocuk yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi Rıfat Ayaydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 ANL 405 plakalı motosiklet, seyir halindeki 48 AE 060 plakalı otomobile arkadan çarptı. İddiaya göre motosiklet sürücüsü, sokaktan çıkan otomobili fark edemedi ve aracın kör noktasında kaldı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında park halinde bulunan iki araca daha çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobilde bulunan bir çocuk da çarpmanın etkisiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
