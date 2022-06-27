Kartel pususunda kan çıktı! 6 polis, ağır silahlarla feci şekilde öldürüldü - Haberler

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Kartel pususunda kan çıktı! 6 polis, ağır silahlarla feci şekilde öldürüldü

AA - 3. Sayfa
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Meksika'nın kuzey sınırındaki Nuevo Leon eyaletinde zırhlı araç ve ağır silahlara sahip olduğu belirtilen uyuşturucu çetesi polise saldırdı. Saldırıda, 6 polis öldürülürken, 4 kişi yaralandı.

Meksika Eyalet polisinden yapılan açıklamaya göre, sabaha karşı Kolombiya sınır kapısına giden bir otoyolda devriye gezen polislere saldırı düzenlendi. Zırhlı araç ve ağır silahlara sahip kartel saldırısında biri kadın 6 polis hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

BÖLGE KARTELİN KONTROLÜ ALTINDA

Saldırganların kimliği hakkında henüz bilgi verilmedi. Ancak bölgeye yakın Nuevo Laredo kentinin uzun süredir Northeast adlı kartelin kontrolünde olduğu biliniyor. Son 10 yılda Zetas kartelinin saldırılarına maruz kalan Nuevo Leon eyaletinde, bu yıl saldırılarda artış görüldü.

AA / Mehmet Alaca - 3. Sayfa

Tragger Sonora Leon 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Cevap :

Beğenen kişiler neyi beğendi anlamadım. Uyuşturucu çetesi devriye gezen 6 polisi öldürmüş herkes beğenmiş. Garip ?

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