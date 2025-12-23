Meksika donanmasına ait uçak ABD açıklarında düştü: 5 ölü
Meksika'nın Yucatan eyaletinden havalanan donanma uçağı, Texas sahilinde düşerek 5 kişiye mal oldu. Uçakta 4 donanma subayı ve 1 çocuk olmak üzere toplam 8 kişi bulunuyordu.
Meksika'nın Yucatan eyaletindeki Merida'dan tıbbi görev için 8 kişiyle havalanan donanmaya ait bir uçak, ABD'ni Texas eyaletine bağlı Galveston şehri kıyılarında düştü. Meksika donanmasından yapılan açıklamada, uçakta 4 donanma subayı ve biri çocuk 4 sivilin bulunduğu, 5'inin hayatını kaybettiği, 2'sinin kurtarıldığı, 1 kişinin ise arandığı ifade edildi. Uçağın Meksikalı bir vakıfla iş birliği içinde insani yardım amaçlı tıbbi nakil görevi yürüttüğü, kazanın Galveston'a iniş sırasında meydana geldiği aktarıldı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.