Haberler

Meksika Donanması, yaklaşık 4 ton uyuşturucu taşıyan denizaltıyı ele geçirdi

Meksika Donanması, yaklaşık 4 ton uyuşturucu taşıyan denizaltıyı ele geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika Donanması, Pasifik Okyanusu'nda 4 ton kokain taşıyan bir denizaltıyı ele geçirerek önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Meksika Donanması, Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 4 ton uyuşturucu taşıyan denizaltıyı ele geçirdi.

Meksika'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Meksika Donanması, Pasifik Okyanusu'nda 4 ton uyuşturucu taşıyan ve uyuşturucu karteli tarafından kullanılan denizaltıyı ele geçirdi. Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, Meksika Donanması'nın yürüttüğü sürekli gözetim faaliyetleri kapsamında 179 paket halinde yaklaşık 4 ton kokain taşıyan bir denizaltıyı ele geçirdiğini belirterek, operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Harfuch, denizlerde yürütülen operasyonlarda geçtiğimiz hafta yaklaşık 10 ton uyuşturucu ele geçirildiğini ifade ederek, "Bu, milyonlarca dozun sokaklara ulaşmasını engelleyerek ve Meksikalı ailelerin güvenliğini koruyarak, organize suçun finansal yapılarına doğrudan milyonlarca dolarlık bir darbe vurdu" dedi. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi