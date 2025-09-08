Meksika'daki tren kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi

Meksika'da yük treninin hemzemin geçitten geçen yolcu otobüsüne çarptığı kazada can kaybı 10'a yükseldi.

Meksika'nın Atlacomulco kentinde yük treninin hemzemin geçitten geçen yolcu otobüsüne çarptığı kazada can kaybı arttı. Meksika Eyaleti Sivil Savunma Ajansı, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısını ise 60'a yükseldiğini belirtti. Ajans, yetkililerin kaza mahallinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve eyalet savcılığının soruşturma başlattığını duyurdu.

Otobüse çarpan yük treninin Canadian Pacific Railway şirketine ait olduğu belirtildi. Canadian Pacific Railway, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, personelinin olay yerinde olduğunu ve yetkililerle iş birliği yaptığını belirtti.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - MEXİCO CİTY