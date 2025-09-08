Haberler

Meksika'daki tren kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi

Meksika'daki tren kazasında ölü sayısı 10'a yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'nın Atlacomulco kentinde yük treninin yolcu otobüsüne çarpması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı, yaralı sayısı ise 60 olarak belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika'da yük treninin hemzemin geçitten geçen yolcu otobüsüne çarptığı kazada can kaybı 10'a yükseldi.

Meksika'nın Atlacomulco kentinde yük treninin hemzemin geçitten geçen yolcu otobüsüne çarptığı kazada can kaybı arttı. Meksika Eyaleti Sivil Savunma Ajansı, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısını ise 60'a yükseldiğini belirtti. Ajans, yetkililerin kaza mahallinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve eyalet savcılığının soruşturma başlattığını duyurdu.

Otobüse çarpan yük treninin Canadian Pacific Railway şirketine ait olduğu belirtildi. Canadian Pacific Railway, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, personelinin olay yerinde olduğunu ve yetkililerle iş birliği yaptığını belirtti.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi

Bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmiyor, aidatını ödemeyene icra ve haciz geliyor

Ev sahibi ya da kiracı fark etmiyor! Ödemeyene icra ve haciz kapıda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.