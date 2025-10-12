Haberler

Meksika'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 44'e Yükseldi

Meksika'daki Sel Felaketinde Can Kaybı 44'e Yükseldi
Meksika'da tropik fırtınaların neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e ulaştı. Yetkililer, acil durum yönetimi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Meksika'da tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'ın neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında can kaybı arttı. Yetkililer, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı. Veracruz eyaletinde 18, Hidalgo'da 16, Puebla'da 9 ve Queretaro'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum "Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro ve San Luis Potosi'deki acil duruma, vali ve valilerin yanı sıra çeşitli federal yetkililerle koordinasyon halinde yakından takip devam ediyoruz. Ulusal Acil Durum Komitesi sürekli toplantı halindedir" dedi.

Sel ve toprak kaymalarında etkilenen bölgelerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
