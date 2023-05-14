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Meksika'da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü

Meksika'da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü

3. Sayfa Haberleri

Meksika'nın kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinde bir tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinde bir tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde yer alan Tampico şehri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir tır ile minibüs çarpıştı. Her iki aracın da alevler içinde kaldığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz tespit edilemediğini açıklarken, olay yerindeki çalışmaların sürdüğü ifade edildi. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tamaulipas Sonora 3. Sayfa Haberler

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