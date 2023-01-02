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Meksika'da hapishaneye saldırı: 14 ölü, 13 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Meksika'da hapishaneye saldırı: 14 ölü, 13 yaralı

Meksika'nın Ciudad Juarez kentindeki bir hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 10 gardiyan ve 4 mahkum hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Meksika'nın Ciudad Juarez kentindeki bir hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 10 gardiyan ve 4 mahkum hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olay esnasında 24 mahkum hapishaneden kaçtı.

Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde bulunan bir hapishaneye silahlı saldırı düzenlendi. Zırhlı araçlarla hapishaneye gelen silahlı saldırganların gardiyanlara açtığı sonucu 10 gardiyan ve 4 mahkum hayatını kaybetti. Chihuahua Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada yerel saatle 07.00 sıralarında yaşanan olayda en az 24 mahkumun da hapishaneden firar ettiği belirtildi. Güvenlik güçleri tarafından hapishanedeki durum kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ciudad Juarez Mahkum Sonora 3. Sayfa Haberler

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