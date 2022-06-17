- Meksika'da 3 yaşındaki çocuğu su deposuna bırakan anne ve baba tutuklandı

MEXİCO CİTY - Meksika'da geçtiğimiz pazartesi 3 yaşındaki kız çocuğunu evdeki su deposuna bırakarak alışverişe giden anne ve baba tutuklandı.

Meksika'nın Chalco şehrinde geçtiğimiz pazartesi 3 yaşındaki kız çocuğunu plastik su deposuna bırakarak alışverişe giden anne Maria Lucia ve üvey baba Javier aile içi şiddet gerekçesiyle tutuklandı. Adli makamlarca ifadeleri alınan çift, olayla ilgili yaptıkları açıklamada alışverişe gittiklerini ve bu süre evde yalnız kalan küçük kızlarının kendisine zarar vermesini istemedikleri için su deposuna koyduklarını söyledi.

Küçük kızın anne ve üvey babası yaklaşık 3 saat süren adli işlemlerin ardından 10 bin Meksika Pezosu (487 dolar) kefaletle ve düzenli aralıklarla imza vermek şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yetkililer ayrıca küçük kızın aileden alınarak devlete ait bir çocuk bakım merkezine yerleştirildiğini bildirdi.

Geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan olayda, plastik su deposunun içine bırakılan kız korkarak ağlamaya başlamış, komşuların sesleri duyup haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri küçük kızı deponun içinden kurtarmıştı.