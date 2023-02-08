- Mehmetçik Malatya'da bir kadını enkaz altından kurtarırken 3 vatandaş ile irtibat kurdu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyeti yürüten Mehmetçiğin enkaz altından bir kadını sağ olarak kurtarıldığını 3 vatandaşın da kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

- Mehmetçik Malatya'da bir kadını enkaz altından kurtarırken 3 vatandaş ile irtibat kurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyeti yürüten Mehmetçiğin enkaz altından bir kadını sağ olarak kurtarıldığını 3 vatandaşın da kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Malatya'da enkaz altında kalan 4 kişi ile irtibat kuran İstihkam Okulu Arama Kurtarma Timi, Kübra Ecrin Kılınç isimli bir gencin sağ olarak kurtarıldığını, diğer 3 vatandaşın da kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstihkam Okulu Arama Timi'nin Malatya'da yürüttüğü arama-kurtarma faaliyetine ait görüntülere yer verdi.