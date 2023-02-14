Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmetçik enkaz kaldırma görevlerine devam ediyor

3. Sayfa Haberleri

Mehmetçik enkaz kaldırma görevlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığının deprem bölgelerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma, geçici barınma alanı ve sahra hastaneleri zemin tesviyesi görevlerine devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığının deprem bölgelerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma, geçici barınma alanı ve sahra hastaneleri zemin tesviyesi görevlerine devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimizin Hava İstihkam İnşaat Tabur Komutanlıkları, tecrübeli personeli ve araç/iş makineleriyle Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma, geçici barınma alanı ve sahra hastaneleri zemin tesviyesi görevlerine devam ediyor" denildi. - ANKARA

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title