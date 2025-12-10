Haberler

Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yusuf Tetik'in bir gazeteciye vurduğu anlar kameraya yansıdı.

Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevinden alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ERSOY VE DİĞER ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'unda aralarında bulunduğu şüpheliler dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay, Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü kaydeden bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu.

GAZETECİYE VURDU

Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği anlarda ilginç bir olay yaşandı. Ufuk Tetik bir gazeteciye eliyle vurdu. O anlar kameralara yansıdı.

Haberler.com
