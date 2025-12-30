Haberler

Mehmet Akif Ersoy ek ifade vermesinin ardından tekrar cezaevine gönderildi

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ünlü isim Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere cezaevinden adliyeye getirildi ve 3,5 saat süren işlemlerin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere cezaevinden adliyeye getirildi. Ersoy, yaklaşık 3,5 saat süren ek ifade verme işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ersoy, Savcılıktaki yaklaşık 3, 5 saat süren ek ifade verme işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
