Mecidiyeköy'de benzin deposu sızan otomobilin el frenini çekmeyi unuttu, tabeleya çarpan araç alev alev yandı

İstanbul Mecidiyeköy'de bir sürücü, vatandaşların uyarısı üzerine benzin deposunda sızıntı olan otomobili el frenini çekmeyerek terk edince araç kaza yaptı. Reklam tabelasına çarpan otomobil alevlere teslim olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Mecidiyeköy Merkez Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İzmit'ten İstanbul'a arkadaşının ziyaretine gelen Mustafa Arslan, 41 AYN 534 plakalı otomobiliyle dönüşe geçti. Caddede seyir halinde olan Arslan'ı diğer sürücüler, aracının benzin deposunun sızdırdığı yönünde uyardı. Bunun üzerine duran Arslan el frenini çekmeyi unuttu. Harekete devam eden otomobil, yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra yol kenarındaki kaldırıma çarparak durdu. Yanmaya başlayan otomobilden alevler yükselmeye başladı. Araca önce trafik ekipleri ardından itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta büyük çapta hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı