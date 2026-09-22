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MEB: "Manisa'daki olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı