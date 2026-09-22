MEB: "Manisa’daki olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MEB: "Manisa’daki olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir.
MEB: "Manisa'daki olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı