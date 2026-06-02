Mazıdağı'nda mayıs ayında 173 şahıs yakalandı

Mardin'in Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından mayıs ayı boyunca yürütülen asayiş ve trafik uygulamalarının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda toplam 64 olay meydana gelirken, olaylarla bağlantılı 41 şüpheli yakalandı. Asayiş uygulamalarında 19 bin 851 kişi ile 5 bin 377 araç kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 173 şahıs yakalanırken, bunlardan 4'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 316 gram kubar esrar ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 7 bin 746 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 162 araç sürücüsü ile 14 vatandaşa cezai işlem uygulanırken, 14 araç trafikten men edildi. Toplam 742 bin 590 lira idari para cezası kesildi. Mayıs ayı içerisinde ilçede meydana gelen 6 trafik kazasında 16 kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı. Mazıdağı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - MARDİN

