Mazıdağı'nda kasım ayı güvenlik raporu açıklandı: 102 şahıs yakalandı, 880 bin lira trafik cezası kesildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Kaymakamlık, Kasım 2025 dönemi güvenlik faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği'nin 1-30 Kasım tarihleri arasındaki çalışmaları neticesinde, bir ayda 23 binden fazla kişi sorgulandı, aranan 102 şahıs yakalandı.

Mazıdağı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede huzur ve güvenliğin artırılmasına yönelik yoğun çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Kasım ayı boyunca gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplam 23 bin 394 şahıs sorgulanırken, 9 bin 527 araç kontrol edildi. Çalışmalar sırasında yakalama kararı bulunan 102 şahıs yakalandı. Yakalanan bu kişilerden 1'i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Ayrıca, meydana gelen 61 olayda 53 şahıs yakalandı. Kontrollerde uyuşturucu/uyarıcı madde suçlarından 17 kişi ve kayıp olarak aranan 1 kişi olmak üzere toplam 18 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda ise; 15 gram Skunk, 9 gram esrarr, 6 gram Metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı olan 1 adet Payp ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde rekor ceza

Trafik güvenliği alanındaki denetimler de sıkı bir şekilde sürdürüldü. Kontrol edilen 5.729 araçtan 212'sine ve trafik kurallarını ihlal eden 38 vatandaşa idari para cezası uygulandı.

Uygulamalar neticesinde toplamda 880 bin 978 lira cezai işlem uygulanırken, kurallara uymayan 20 araç trafikten men edildi. Raporda, ilçede Kasım ayında meydana gelen 10 trafik kazasında 10 kişi yaralanırken, can kaybının yaşanmadığı belirtildi. - MARDİN