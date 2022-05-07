Mazgal hırsızlığı kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mazgal hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Mazgal hırsızlığı kamerada Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir apartman girişindeki demir mazgalın, motosikletle gelen şahıs tarafından çalınma anı kameralarca görüntülenirken; şüphelinin rahatlığı ise 'pes' dedirtti.

- Mazgal hırsızlığı kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir apartman girişindeki demir mazgalın, motosikletle gelen şahıs tarafından çalınma anı kameralarca görüntülenirken; şüphelinin rahatlığı ise 'pes' dedirtti.

Olay, Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi'nde buluna bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir şüpheli, sepetli motosikletle apartmanın önüne geldi. Apartman girişindeki demir mazgalı gözüne kestiren şüpheli, kısa bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra harekete geçti. Kilolarca ağırlıktaki mazgalı tek hamlede kucaklayan şüpheli, motosikletin sepetine koydu. Şüpheli, daha sonra motosikleti ile gözden kayboldu.

Mazgalın yerinde olmadığını gören apartman sakinleri, güvenlik kamerasını izlediklerinde ise gözlerine inanamadı. Hırsızın, rahat tavırları apartman sakinlerine 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Polis ekipleri, motosikletli mazgal hırsızını bulmak için çalışma başlattı.

Kamera görüntülerinde, şüphelinin apartmana gelişi ve mazgalı çalıp tekrar yoluna devam etmesi yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı / Murat Sürücü - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title