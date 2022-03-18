Mazgal hırsızı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mazgal hırsızı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Mazgal hırsızı tutuklandı

Antalya'da çaldığı motosiklet ile mazgal hırsızlığı yapan şüpheli, kovalamaca sonucu yakaladı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'da çaldığı motosiklet ile mazgal hırsızlığı yapan şüpheli, kovalamaca sonucu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde devriye görevi yürüten Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı geçen bir motosikletin plakasından çalıntı olduğunu belirledi. Motosikleti takibe alan ekipler, uyarılarına rağmen sürücüyü durduramadı. Motosiklet Mehmet Atay Caddesi üzerinde önü kesilerek durduruldu. Şüpheli, kovalamaca sonucu ara sokaklarda yakalandı. Motosikletin ön bölümünde ise 3 adet mazgal ele geçirildi. Şüpheli Yusuf F., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet, Hisarcık, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title