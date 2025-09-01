Akılalmaz olay! Mayonez yüzünden kafe kundakladı

Akılalmaz olay! Mayonez yüzünden kafe kundakladı
İspanya'nın Sevilla kentinde bir müşteri, bittiği söylenen mayonez yüzünden kafeyi ateşe verdi. Olayda 3 kişi yaralanırken, zanlı kısa sürede yakalandı.

İspanya'da garsonun kendisine mayonezin bittiğini söylemesine sinirlenen bir müşteri, kafeyi ateşe verdi. Zanlının mala zarar verme suçundan yargılanması bekleniyor.

İspanya'nın Sevilla kentine bağlı Los Palacios y Villafranca kasabasında 21 Ağustos'ta akılalmaz bir olay yaşandı. Las Postas adlı kafeye gelen bir müşteri, garsonun kendisine mayonezin bittiğini söylemesine sinirlenerek, kafeyi ateşe verdi.

MAYONEZ YÜZÜNDEN BENZİN DÖKÜP YAKTI

Öfkeli müşterinin, kafede müşteriler bulunduğu sırada bar bölümüne benzin dökerek ateşe verdiği, ardından kafeden kaçtığı bildirildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, adı açıklanmayan 50 yaşındaki adamın, kafeye oğluyla birlikte geldiği ve iki sandviç sipariş ettiği aktarılarak, iki garsona mayonez olup olmadığını sorduğu, ardından olumsuz yanıt alınca kafeden ayrıldığı ifade edildi.

YAKALANDI

Şahsın birkaç dakika sonra ise içerisinde benzin olan 1,5 litrelik bir şişeyle kafeye geri geldiği aktarılan haberlerde, zanlının kafeye ateşe vermesinin ardından kaçtığı sırada bir garson tarafından kovalandığı ve kısa sürede polis tarafından yakalandığı ifade edildi. Zanlının, mala zarar verme, kundaklama ve tehlikeye sebebiyet verme suçlarından yargılanması bekleniyor.

3 KİŞİ YARALANDI

Çalışanlar tarafından kısa sürede söndürülen yangında, aralarında küçük bir çocuğun da bulunduğu toplam 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

