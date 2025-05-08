Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi

Özgür Çelik için 15 yıl 6 ay hapis talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması başlatıldı

Bir CHP'li belediyeye daha soruşturma

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ölümünde 2 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Ölümünde 2 Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin olarak 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan 2 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya aile üyeleri ve birçok vatandaş destek vermek için katıldı.

Ahmet Minguzzi'yi öldüren 2 sanık ikinci kez hakim karşısında

İSTANBUL - Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'ninölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapsi istenen 2 sanığın yargılandığı davanın ikinci celsesi başladı.

Kadıköy'de 24 Ocak tarihinde alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'ninölümüne ilişkin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapsi istenen 2 sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlı Aka, Ak Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yadımcısı Suat Özçağdaş ve taraf avukatları katıldı. Aileye destek olabilmek için ailenin yakınları, Balıkesir'de bıçaklanarak öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman ve çok sayıda vatandaş da adliyeye geldi. Sanıklar B.B. ve U.B. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Sanıklar 18 yaş altında olduğu için duruşma kapalı görülüyor.

Öte yandan, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin destek için gelen vatandaşları 'çiçeğim' diyerek selamladığı duyuldu. Çok sayıda vatandaş duruşma öncesinde, 'Mattia Ahmet için adalet' şeklinde sloganı attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.