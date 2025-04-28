Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

Çok istedik ama olmadı! Canınız sağolsun çocuklar
Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok

Avrupa'daki "elektrik" krizinde siber saldırı şüphesi! Açıklama geldi
5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de Mattia Ahmet Miguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan birinin yaş tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, sanık U.B.’nin hastane kaydının bulunmadığı, doğumunun babasının beyanıyla nüfusa kaydedildiği ve kemik yaşının 16 olduğu tespit edildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Miguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili görülen davada, Adli Tıp Kurumu'ndan sanık U.B'nin yaş tespiti için talep edilen rapor mahkemeye ulaştı.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu

KEMİK YAŞI 16 ÇIKTI

Raporda, U.B.'nin hastane kaydının bulunmadığı, doğumunun babasının beyanıyla nüfusa kaydedildiği belirtildi. Mattia Ahmet Minguzzi'ye tekme atarak saldıran U.B'nin incelenen el, bilek, dirsek ve omuz röntgenlerine göre 16 yaşında olduğu tespit edildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu

"DOĞUM KAYDINA UYGUN GELİŞİM GÖSTERDİ"

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen yaş tespiti için U.B..'den alınan sol el, el bileği, tek yönlü röntgen grafisine göre kemik yaşının 15 yaşından büyük, sol omuz tek yönlü röntgen grafisine göre ise kemik yaşının 17 yaşından küçük şeklinde kayıtlı olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, U.B.'nin sonuç referanslarına göre doğum kaydına uygun gelişim gösterdiği, olay tarihinde 15 yaşını bitirip, 16 yaşı içinde olduğu tespit edildiği belirtildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu

ALACAĞI CEZAYI ETKİLEYECEK

Türk Ceza Kanunu'nun 31. Maddesi'ne göre yaş küçüklüğü, cezai sorumluluğu ortadan kaldıran veya azaltan sebepler arasında yer alıyor. Eylemin işlendiği sırada 15 yaşını doldurmuş, ancak 18 yaşını doldurmamış olan çocukların kusur yeteneğine sahip oldukları ve cezai sorumluluklarının bulunduğu kabul ediliyor. Bu çocuklar hakkında kural olarak indirilmiş cezaya hükmediliyor.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Demir:

içerden erken çıkıp eşkiya olacağına fazla ceza iyidir

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.