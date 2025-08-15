MASTOB Yeni Başkanını Seçti

MASTOB Yeni Başkanını Seçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB), olağanüstü genel kurulun ardından Zafer Süral'ı başkan olarak seçti. Yeni yönetim, Manavgat'ın turizmdeki konumunu güçlendirmek için birlikte çalışacak.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) yapılan olağanüstü genel kurulun ardında ilk toplantısını yaparak yeni başkanı seçti.

Kısa adı MASTOB olan Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği yapılan olağanüstü genel kurulun ardında ilk toplantısını yaparak yeni başkanı seçti. MASTOB'da yeni başkan Zafer Süral olurken, başkan yardımcılığına Durmuş Vural ve Adem Tuluk, genel sekreterliğe Ramazan Kara ve muhasip üyeliğe Hüseyin Külahlı seçildi. Başkan Zafer Süral ilk mesajında "Tüm üyelerimizle beraber tek vücut olarak Manavgat'ımızı turizmde hak ettiği noktaya getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Ben keşfettim, Icardi patlattı' sözlerine Simge Sağın'dan tepki

"Ben keşfettim, Icardi patlattı" sözleri Sağın'ın sabrını taşırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular

Stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye karşı mücadele başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.