Marmaris'teki 'vinç' kazasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize tekne indiren vincin taşıma kolunun kopması sonucu 21 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekek yerinde bulunan ahşap teknenin denize indirilmesi sırasında kullanılan vincin henüz bilinmeyen bir nedenle taşıma kolu (bom) koptu. Düşen parça o esnada teknedeki Tarık Yasin Şahin'in (21) üzerine düştü. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, teknedeki bir diğer işçi ise son anda kurtuldu. Haberi alarak olay yerine gelen gencin ailesi sinir krizi geçirdi. Gencin cansız bedeni, başka bir vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında vinç operatörü ile vinç şirketinin sahibi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı