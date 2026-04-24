Marmaris'teki 'vinç' kazasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize tekne indiren vincin taşıma kolunun kopması sonucu 21 yaşındaki işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çekek yerinde bulunan ahşap teknenin denize indirilmesi sırasında kullanılan vincin henüz bilinmeyen bir nedenle taşıma kolu (bom) koptu. Düşen parça o esnada teknedeki Tarık Yasin Şahin'in (21) üzerine düştü. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, teknedeki bir diğer işçi ise son anda kurtuldu. Haberi alarak olay yerine gelen gencin ailesi sinir krizi geçirdi. Gencin cansız bedeni, başka bir vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında vinç operatörü ile vinç şirketinin sahibi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu

Tarlasında sulama yapan çiftçinin acı sonu: Kanlar içinde bulundu
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Cinayet 14 yıl sonra aydınlatıldı! Sevgi'nin katilleri en yakınları çıktı

Cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Sevgi'nin katilleri en yakınlarıymış