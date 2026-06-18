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Marmaris'te yıldırım kaynaklı orman yangını

Marmaris'te yıldırım kaynaklı orman yangını
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yanına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Karacasöğüt Mahallesi yakınlarında Tuzla Mevkii Löngöz Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yıldırımın ardından ormanlık alanda yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı. Kara ekiplerinin çalışmalarına hava araçları da destek verirken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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