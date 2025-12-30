Marmaris'te yılbaşı öncesi güvenlik denetimleri artırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yılbaşı öncesi güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Ekipler, ilçe giriş ve çıkış noktalarında, otogarda ve toplu taşıma araçlarında kimlik ve belge kontrolleri yaparken; ara sokaklar, otobüsler ve kalabalık alanlarda da güvenlik denetimlerini sürdürüyor. Özellikle yılbaşı eğlencesi için Marmaris'e gelecek vatandaşların güvenliğinin ön planda tutulduğu denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Yetkililer, yılbaşı gecesi boyunca ilçe genelinde polis ekiplerinin görev başında olacağını vurgulayarak, vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girmesinin hedeflendiğini ifade etti. - MUĞLA